廢1年役期公投提案　“中選會”：舉行聽證會

廢止義務役1年役期公投提案內容。（照:截自“中選會”網站） 中評社台北1月19日電／“中央選舉委員會”今天舉行委員會議決定，由領銜人新黨輿情中心主任季節提出的“廢止義務役一年役期”公投提案須舉行聽證會，釐清爭點。



新黨去年宣布將提出“反對兵役延長”公投，新黨輿情中心主任季節領銜提出“您是否同意，廢止2022年12月29日‘國防部′宣布‘將民國94年次（含）以後出生之役男義務役役期延長為1年’之公告？”公投提案。“中選會”今天透過新聞稿指出，此提案經“中選會”委員會議審議後認定有舉行聽證必要，藉以釐清相關爭點。



“中選會”說明，依據公民投票法第10條第3項規定，主管機關於收到公民投票提案或補正提案後，應於60日內完成審核，經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於30日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回：一、提案非第二條規定之“全國性”公民投票適用事項。二、提案違反前條第四項所定辦法之規定。三、提案不合第一條第二項或前條第八項規定。四、提案有第32條規定之情事。五、提案內容不能瞭解其提案真意。”及同條第4項規定：“主管機關依前項規定命補正者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人之領銜人進行必要之補正。”。



“中選會”表示，有關“全國性”公民投票案最新進度，民眾可至“中選會”網站“全國性公民投票專區”查詢。