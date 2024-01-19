避談傅崐萁　朱立倫：韓江配不排除藍白合

國民黨主席朱立倫。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北1月19日電（記者 張穎齊）中國國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜與國民黨“立委”江啟臣共組“韓江配”爭取“立法院”正副院長，但國民黨“立委”傅崐萁亦有意爭取副院長一職。國民黨主席朱立倫19日傍晚受訪，避談傅崐萁，直言韓國瑜是未來準院長，副院長有江啟臣，副院長也不排除與台灣民眾黨合作，希望能團結，不容任何惡意分化。



2月1日展開的“立院”新會期，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）



國民黨今晚在新北市板橋區的侯友宜、趙少康“全國競選總部”舉辦新北市謝票茶會，與會的有朱立倫、新北市長侯友宜、副市長劉和然、朱惕之、前國民黨秘書長、三重先嗇宮董事長李乾龍、“全國公教軍警消聯合總會長”、江啟臣岳父劉盛良、國民黨秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆、張其強、新北市黨部主委黃志雄、侯辦副執行長謝政達、組發會主委、不分區“立委”當選人許宇甄，以及許多黨籍新北市“立委”當選人、候選人、議員、基層里長等與會。現場約200人。



朱立倫會前接受媒體聯訪表示，“立法院”正副院長選舉，是台灣第三波民主改革過程非常關鍵的時刻，目前看到民進黨是“總統”、“國會”少數的政黨，賴清德要有智慧與決心，要清白，別在正副院長選舉有任何金錢、陰謀、權位交換，讓大家看到台灣的新“國會”，朝野之間可理性溝通，強力監督，民進黨別一開始就要用小伎倆搞破壞。



媒體問，傅崐萁也有意角逐副院長，據聞施壓朱立倫要求開放黨內假投票？朱立倫未正面回應，他說，選後他就與未來的準“立法院長”韓國瑜談得非常清楚，國民黨正副“立法院長”選舉會非常清楚、實在、團結，大家會團進團出，國民黨有主體性，但也不排除副院長能夠與民眾黨合作。



朱立倫說，國民黨有堅定且完整的立場，韓國瑜也都說得很清楚，他與韓每天保持密切聯繫，但韓也要積極去主動拜會“立委”們，包括民眾黨“立委”也要爭取，支持在野最大團結力量，過程不要看到任何對立、惡意、不當動機、分化、破壞。



媒體問，聽說傅崐萁若堅持，那韓江配就退出？朱立倫怒駁，這就是典型的製造謠言、破壞國民黨團結，韓國瑜準院長與江啟臣會全力以赴，國民黨中央則尊重“立法院”黨團的自主，下周一座談還要討論怎樣因應民進黨可能的不當陰謀，“立院”黨團未來的三長，黨中央都尊重自主，外界不需要再製造任何紛擾。



朱立倫也提到，敗選後，國民黨也會全面檢討，接下來會到台中、南部聽取各地聲音，痛定思痛改革，他擔任主席留下來繼續打拚，跌倒站起來，做不好就改進。