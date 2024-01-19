檢討敗選　朱拚藍年輕化、侯提“大象說”

左起國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北1月19日電（記者 張穎齊）2024大選落幕，中國國民黨侯友宜、趙少康敗選，國民黨19日傍晚舉行新北市謝票茶會。國民黨主席朱立倫表示，他持續反省檢討，國民黨就是要繼續拚年輕化，爭取年輕世代認同，團結努力。新北市長侯友宜則說，敗選他要負最大責任，國民黨就像一頭大象，又笨又重，別期待一下就能跳舞，但會繼續改革進步，讓年輕人接棒。現場氣氛低迷，但支持者幹部們一一給侯加油打氣，頗為感動。



國民黨今晚在新北市板橋區的侯友宜、趙少康“競選總部”舉辦新北市謝票茶會，此次是敗選後首次謝票行程，與會的有朱立倫、侯友宜、新北市副市長劉和然、朱惕之、前國民黨秘書長、三重先嗇宮董事長李乾龍、公教軍警消聯合總會長劉盛良、國民黨秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆、張其強、新北市黨部主委黃志雄、侯辦副執行長謝政達、組發會主委、不分區“立委”當選人許宇甄，以及黨籍新北市“立委”當選人、候選人、議員、基層里長等與會。現場約200人。



朱立倫表示，國民黨需要持續反省檢討，此次拚盡全力，年輕化是國民黨的生存發展，這次有很多年輕“立委”，40歲以下達10位，洪孟楷是全台最高票，還有葉元之、廖先翔都逆轉勝，希望得到年輕世代認同，他留下來就是要繼續貫徹，不讓民進黨清算、鬥爭。



朱立倫說，要給侯友宜最大的掌聲，下一代要更好，莫散了團體、休灰了志氣，國父孫文說過“革命未成功，同志仍須努力”，這次真的難得國民黨踏團結，別被別人見縫插針，別因小事對立，他會不斷訴諸團結、改革、反省，讓年輕人看到希望。



侯友宜說，他要負起敗選的最大責任，光他戴個戴眼鏡，就有很多人給他意見，他都會虛心接受別人好意，他很感動，尤其選前之夜看到空前的熱情，他一輩子都欠新北市、欠台灣人民，非常謝謝國民黨，願意給他這樣基層公務員出身的機會參選，他一生只為一件是，為台灣、為“中華民國”犧牲奉獻，義無反顧，未來離開新北市，也不會妄，用這條命為“國家”至死不渝。



侯友宜說，雖然敗選要檢討，但他先讓同仁心情沈澱，再進行修正改變，他也獲益良多，要國民黨這樣的百年大黨，像一頭大象，又笨又重，別期待國民黨一下就能轉身、明天就能跳舞，改革進步非口號，而是實際做給人民看，他若離開舞台、職位，會繼續默默鼓舞支持，不會對接棒的年輕人指點意見，讓年輕人接棒比他們更強，繼續努力讓台灣成長茁壯。



侯友宜深深一鞠躬，並與朱立倫大力擁抱。現場各級幹部輪番上前與侯、朱等人合影，不少人給侯、朱打氣，尤其不少人給侯熱情擁抱，現場播放“堅持”閩南語歌，場面感人。