中評專論：白若與綠合作將自我終結

民進黨正全力爭取民眾黨合作。（照：柯文哲臉書） 中評社台北1月20日電（評論員 林淑玲）2024大選，民進黨賴清德勝選，“立法院”三黨不過半，但國民黨掌握的席次比民進黨多3席。民進黨從角逐“立法院”龍頭開始，正全力拉攏白營投靠。民眾黨主席柯文哲正處於十字路口，若與執政黨合作，2019年才成軍的民眾黨的運程極可能提早終結。



2月1日展開的“立院”新屆次，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



賴清德520上任後將是雙少數領導人，他自已只拿到4成選票，民進黨在“立法院”也沒過半，朝小野大執政將困難重重，未來若要橫柴入灶肯定是衝突不斷。對綠營而言，最有效的解方就是拉攏民眾黨，若51＋8就能穩定過半，克服雙少數領導的問題。



近日傳出民進黨最近動用各路人馬去包圍柯文哲爭取合作，條件開得很大。親綠《自由時報》19日刊出的民進黨“立法院長”游錫堃專訪更拋出“立院”龍頭選舉“白綠合”模式，相當令外界訝異。意即，民進黨在未來的“立法院長”選舉，不止可以把副院長讓給民眾黨，連院長都可以讓出去。當然這讓外界馬上就連想到民眾黨不分區首席黃珊珊，她胞兄是現任“國安會”諮詢委員、府潛艦自造專案小組召集人黃曙光，甚受蔡英文信任，黃珊珊也曾有“小英女孩”之稱，民進黨願意把“立法院長”的位置讓給她，換取與民眾黨合作。

