許淑華：賴退出新潮流是共識　綠不用禁抖音

民進黨中常委、台北市議員許淑華接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月20日電（記者 張穎齊）民進黨賴清德當選2024，旋即退出新潮流，但因民進黨“國會”未過半，賴恐成少數“總統”。民進黨新潮流中常委、台北市議員許淑華接受中評社訪問表示，其實早在賴被提名為候選人時，就該退流，當然現在當“總統”，順理成章退流，這是黨內共識，面對三黨不過半，也考驗賴的智慧，另外對於抖音等新平台，不用特別禁止使用，要與年輕人建立更多互動。



許淑華，台北藝術大學文化資產與藝術創新博士，連任5屆台北市第三選區（南松山、信義）議員，民進黨第七選區（南松山、信義）“立委”參選人，歷任前“立委”段宜康、蕭美琴辦公室主任、台灣青年智庫顧問、國際婦女總會和平大使、台灣關懷交流協會理事長、迷你足球協會理事長等職。黨內派系屬“新潮流”。



許淑華表示，當然民進黨要做什麼，在野黨都有話講，其實民進黨在正式提名賴清德當2024候選人時，就應該要退出新潮流，但那時民進黨面臨很多紛擾，比如在“國政”上，頻繁被在野黨攻擊，因此忙於處理這些事，所以第一時間賴並沒退流，另外也想說，若在面對攻擊、賴又退流，恐又要被外界說在切割，那就等選上了再退。



許淑華說，賴清德既然已當選大位，那就不該有任何次級團體的身分，這也是黨內的共識，當然在野黨什麼話都可講，台灣其實不要政治口水，之所以選完後，人民都沒有很開心，因為一直有亂子，加上台灣民眾黨主席柯文哲還一直講有作票疑慮。



許淑華向中評社指出，選舉的激情已過了，要回歸正常的“國政”推動，民進黨也面臨“立法院”三黨不過半的情況，那要如何積極推動“國政”，應該要有些全民的合作共識，可是顯然至今都還沒有，因在野黨對民進黨進行對立、仇恨、分化，讓台灣產生大問題。



記者問，賴清德要如何面對少數“總統”身分去推動“國政”？許淑華說，在野黨攻擊執政的紛擾會延續下去，這不是全民所樂見，在未來推動“國政”上，如何與“國會”取得平衡，就要靠賴的智慧，但她也認為在野黨應放下對立、往前看，不是繼續製造仇恨。



許淑華說，比如在野黨又提高端採購疫苗合約的質疑，這是老調重彈，合約公不公布都能講，永遠吵不完，大家應該要有認知讓台灣更好，全民都得承擔，人民可好好監督“立法院”，她也希望大家一起努力把“國會”生態穩定好，別再有紛擾。



談到民進黨此次選舉結果，黨內有提出柯文哲囊括年輕選票，是因大量使用抖音等平台工具？許淑華說，台灣年輕人使用抖音，已成習慣，不可能片面禁止大家不能用，既然年輕人已習慣這個工具平台，那民進黨就要去建立起與年輕人更多的互動，除了抖音外，民進黨如今有著重在其他平台工具，比如Dcard、Threads等，其實愈禁止年輕人使用抖音，年輕人性格是反骨的，那就會愈想用，所以沒必要去禁，讓大家好好習慣新媒體科技比較好。



許淑華也提到，這些工具平台也不是柯文哲專美於前，比方Dcard仍是有很多網紅所使用，而在抖音方面，若有內容涉及嚴重的造謠，那政府當然也要好好把關、調查處理，其他部分就不用特別太去限制。