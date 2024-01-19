日本自民黨三大派閥決定解散

中評社北京1月19日電／受日本自民黨派閥“黑金”醜聞影響，日本首相岸田文雄19日宣佈將解散其曾常年擔任會長的“岸田派”，隨後自民黨最大派閥“安倍派”和“二階派”也在同一天決定解散。



新華社報導，東京地方檢察廳特搜部19日以涉嫌違反《政治資金規正法》的罪名，對“安倍派”“二階派”和“岸田派”時任會計負責人進行起訴。此外，東京地方檢察廳特搜部當天還起訴了秘密資金超過4000萬日元的“安倍派”國會議員大野泰正和谷川彌一。



據日本媒體報導，2018年至2023年，“安倍派”涉及秘密資金超過6億日元，“二階派”超過2億日元。“岸田派”也被曝出2018年至2020年約有3000萬日元收入未被登記在政治資金收支報告中。



“安倍派”“二階派”和“岸田派”三大派閥共有國會議員182人，佔自民黨議員總數近一半。



日本時事通訊社18日公佈的民調結果顯示，本月自民黨支持率比前一個月減少3.7個百分點，降至14.6%，刷新1960年以來自民黨執政時期支持率最低紀錄。



去年11月，自民黨內曝出“黑金”醜聞。自民黨多個派閥為所屬國會議員下達銷售指標，要求他們出售政治籌款派對券。如果超過銷售指標，多出的資金將以“回扣”形式返還給議員。這部分資金將不在派閥收支報告和議員政治資金收支報告上登記，從而成為不受監管的秘密資金。東京地方檢察廳特搜部隨後介入調查。