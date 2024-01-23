中評關注：柯迎戰“立院”龍頭選舉多種可能

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北1月23日電（記者 鄭羿菲）新一屆“立法院”三黨不過半，2月1日將舉行“正副院長”選舉。台灣民眾黨日前提出“國會”改革4項主張，藍綠都未具體回應，“綠白合”或“藍白合”都難說服柯粉，8席“立委”動向受矚目。若綠白未合，柯文哲會堅持團進團出或開放投票？將成為左右選舉結果的焦點。



中國國民黨推出韓國瑜、江啟臣搭配角逐“立院”龍頭、民進黨則維持游錫堃配蔡其昌，藍綠都爭取白營支持。在總席次113席中，國民黨獲52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席（親藍），其實只要民眾黨8席不投給民進黨，就有技術性保送韓國瑜的意味。



民眾黨日前曾要求藍綠有志角逐者，需承諾支持“國會”改革4項主張，韓國瑜22日喊話“一定全力支持‘國會改革’”，但並未具體承諾改革項目，尚未知民眾黨是否能認同。民進黨賴清德、現任“立法院長”游錫堃也相繼展現靈活手段，不斷釋出善意，游更曾提到“白綠合”可以把“院長”的位置讓給民眾黨。



要拉攏柯文哲點頭合作，民進黨比國民黨的本錢雄厚，除“立法院”龍頭、各“部會”政務官、數千公營企業等位子都是交易籌碼，甚至外界也認為，少數執政的“行政院長”吃力不討好，或許也是能交換的籌碼。國民黨不能認為“立法院長”之位十拿九穩，甚至把白營自家當小弟，否則將會有戰略性失誤。



不過，即便少數執政的賴清德想爭取白營的支持，但要下此著棋目前還有兩大障礙：一、柯文哲若點頭“綠白合”，雖能讓黨內人才在行政體系歷練，但一路耕耘2024大選26.46%得票率的成績，很可能會被打回只剩15%鐵柯粉的原形，成本巨大柯未必會點頭。二、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘與民眾黨有2022新竹市長選舉失利的舊仇，柯建銘近日也數度與民眾黨不分區“立委”黃國昌隔空交鋒，顯然不在意賴的“跨黨派民主大聯盟”。



若以目前藍綠皆未具體承諾“國會”改革、白營8席“立委”“團進團出”為原則推敲，目前在“立法院長”選戰藍營有54票、綠營有51票，民眾黨比較有可能“第一輪投票中推出自己的人選、第二輪投票缺席”，以達到“一石三鳥”的效果，包括展現小黨主體性，不扈從藍綠、放任藍綠拉攏互鬥，聚焦宣傳藍綠惡鬥，以凸顯民眾黨的特色、技術性保送韓國瑜，等於賣一份人情給韓，柯文哲未來若戰2028，也能讓韓國瑜念情避免交惡。

