秦慧珠語中評：藍吞敗後侯康韓朱何去何從？

台北市議員秦慧珠接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月20日電（記者 張穎齊）2024大選落幕，中國國民黨侯友宜、趙少康敗選，黨主席朱立倫留任，不分區“立委”當選人韓國瑜則拚“立法院長”。國民黨台北市議員秦慧珠接受中評社訪問指出，侯友宜就做好新北市長，避免被發動罷免；趙少康則繼續維持媒體人、戰鬥藍盟主的身分進行影響；朱立倫好好將剩下任期做好，堅強國民黨；韓國瑜拚“國會”龍頭，但仍需與黨內更多溝通整合。



秦慧珠，籍貫山東省桓台縣，中國文化大學中國文學博士、台灣大學政治學碩士，曾任2屆“立委”、任務型“國大代表”、台北縣觀傳局長、中國文化大學助理教授、聯合報主編、6屆台北市第三選區（松山、信義）議員。屬軍系的國民黨黃復興黨部。



秦慧珠表示，侯友宜敗選後隔天，就馬上去新北市政府上班，其實當天是周日不用上班，侯沒選擇先謝票，先去視察新北捷運，新北市政府的公務員陪著加班，這代表侯要迅速回到新北市長崗位，避免被發動罷免，回歸市政。



秦慧珠說，侯友宜現在盡最大的努力方向，就是少講國民黨與政治的事，多談點市政，避免像當初韓國瑜2020敗選後，高雄市長又被罷免。而侯友宜若度過罷免與否的關卡，接下來是可對國民黨內的黨務，有多些著墨，侯既然都代表國民黨選過2024，那應對國民黨再親近一點，別再疏離、切割，依短暫策略來看，侯當然先躲回新北市府，做一個好市長，避免兩頭空。

