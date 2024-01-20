以進促穩鞏固外貿基本盤

加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤，要深刻認識國際貿易發展的新特點和新趨勢，找准轉方式、調結構、提質量、增效益的政策著力點。 中評社北京1月20日電／中央經濟工作會議提出，2024年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，不斷鞏固穩中向好的基礎。



經濟日報發表中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員、財經戰略研究院研究員趙瑾文章認為，貿易是推動中國經濟增長的重要動力，是聯通國內國際兩個市場、構建新發展格局的重要載體。我們加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤，要堅持穩中求進這個做好經濟工作的方法論，把“進”作為方向和動力，深刻認識國際貿易發展的新特點和新趨勢，找准轉方式、調結構、提質量、增效益的政策著力點。



國際貿易呈現新趨勢



文章介紹，隨著數字技術蓬勃興起，經濟全球化深入發展，國際貿易呈現諸多新特點新趨勢。



一是中小企業成為國際貿易的新生力量。企業是貿易的主體。雖然中小企業的數量在任何國家企業總數中都占據多數，但中小企業的國際化參與度較低，大企業長期主導國際貿易。然而，近年來隨著全球價值鏈分工的不斷深化和數字技術對貿易的滲透加強，中小企業以參與全球價值鏈分工和跨境電子商務等方式進入國際市場，成為國際貿易的新生力量。大多數經濟體的中小企業參與全球價值鏈的份額都在持續增加，國際貿易主體出現普惠化發展新趨勢。這一趨勢在中國外貿發展中也較為明顯。2023年，中國有進出口記錄的外貿經營主體首次突破60萬家。其中，民營企業55.6萬家，合計進出口22.36萬億元，同比增長6.3%，占進出口總值的53.5%。



二是數字貿易和綠色貿易成為國際貿易增長新亮點。以5G、人工智能、大數據、3D打印、物聯網、區塊鏈為代表的數字技術對國際貿易的滲透，改變了貿易對象、貿易方式、貿易規模，以數字訂購和數字交付方式購買產品和服務促進了數字貿易的快速發展。同時，各國加大應對氣候變化和減排力度，加快綠色產業發展，也促進了以環境產品和服務為交易對象的綠色貿易發展。數據顯示，2005年至2022年，全球數字交付服務出口年均增長8.1%，遠遠超過了商品和其他服務的貿易增速。數字貿易、綠色貿易也是中國外貿增長的新領域。初步統計，2023年中國跨境電商進出口2.38萬億元，同比增長15.6%。綠色產品出口增長顯著，2023年“新三樣”產品(電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池)合計出口1.06萬億元，首次突破萬億元大關，同比增長29.9%。



三是服務貿易快速發展。以往，因教育、醫療、法律、咨詢等服務不可貿易，以服務業為主體的產業結構並沒有牽引形成以服務貿易為主體的貿易結構，服務貿易在國際貿易中的占比一直較低。近年來，數字技術的發展突破了服務不可貿易的限制，隨著全球服務貿易自由化的快速推進，服務貿易的增速逐步超過貨物貿易。



四是國際貿易市場結構發生深刻變化。發達國家曾經以技術優勢、產業優勢、壟斷優勢長期主導國際市場。隨著發展中國家群體性崛起，其參與國際貿易以及對世界經濟增長的貢獻持續提升，成為世界經濟增長的重要引擎。世界貿易組織預測，到2040年，發展中國家在服務貿易中所占的份額將大幅提高，從35%提高到近40%，在貿易總額中的占比將超過50%。發展中國家群體性崛起將繼續成為推動世界經濟增長的力量，正在改變國際貿易市場結構。



找准提質增效著力點



文章指出，世界經濟復甦勢頭不穩、動能不足，由此帶來的外需持續疲弱成為影響中國外貿走勢的重要因素，發展面臨一些困難挑戰。對此，應更好把握國際貿易發展新趨勢，用好回穩向好的積極因素，找准外貿提質增效的政策著力點。

