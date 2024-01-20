包宗和語中評：美國兩面手法 對賴不放心

台灣大學社科院外觀。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月20日電（記者 黃筱筠）有關於美國在台協會（AIT）主席羅森倍格日前在台灣，解讀聯合國大會2758號決議，稱並不決定台灣地位。前台灣大學副校長、政治學系名譽教授包宗和接受中評社訪問表示，羅森伯格會這樣說，他感到訝異，可能是美國兩面手法。拜登在台灣大選後第一時間就說不支持“台獨”，這是美國官方立場。若美國務院之後跟進羅森伯格說法，美中可能會爆發外交危機，召回駐美大使都是可能，但美國務院目前沒有這樣說。



包宗和，台灣大學政治學系國際關係組學士、政治大學外交研究所碩士、美國密西根大學政治學碩士、德州大學奧斯汀校區政治學博士。歷任“監察委員”、陸委會諮詢委員、國統會研究員，台灣大學副校長、政治系主任、政治研究所所長、社會科學院院長。



怎麼解讀羅森伯格解釋2758號決議文時，稱台灣地位還沒有決定？



包宗和表示，這是美國骨子裡的想法，希望台灣地位未定論。羅森伯格是AIT主席講話可較偏向台灣，但美國務院態度不是這樣。美方認為2758號決議文，並沒有解決台灣地位。但是雖沒有明言“中華民國”是中國一部分，但當時是中國代表權的決議案，這個決議案是明確指出誰代表中國，是“中華民國”或是中華人民共和國代表中國，決議案提到中國席位，不再由“中華民國”代表，而是中華人民共和國代表。

