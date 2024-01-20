中評社北京1月20日電／加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，是以習近平為核心的黨中央立足實現第二個百年奮鬥目標、統籌發展和安全作出的戰略決策，是把握未來發展主動權的戰略部署。



人民日報發表首都經濟貿易大學周明生、王冬文章表示，大國經濟發展，都是以國內需求為基點的，都需要依托本國經濟系統的強大內生動力，在國內經濟循環暢通的基礎上實現國內國際雙循環相互促進。同時，進入新發展階段，國際國內經濟環境發生很大變化，需要立足於國內大循環暢通無阻實現高質量發展。也要看到，構建新發展格局不是關起門來搞建設，而是要繼續擴大開放，充分利用國內國際兩個市場、兩種資源推動經濟高質量發展。國內市場規模越擴大，國內大循環越順暢，就越能形成對全球資源要素的引力場。這就需要加快建設全國統一大市場，不斷擴大市場規模。其中，促進消費規模擴大和結構升級，是擴大市場規模、提高發展水平的重要途徑，對於構建新發展格局具有基礎性支撐作用。



文章分析，在社會再生產的四個環節中，生產居於支配地位，生產決定消費，消費引導生產。消費是最終環節，關係到產品價值的最終實現。消費一頭連著經濟發展，一頭連著社會民生，是經濟發展的主要依托，提升消費水平關係到經濟發展和人民生活改善。中國有14億多人口，國內市場規模居於世界前列，但人均消費水平與發達國家相比還有很大差距，商品和服務消費都有大幅提升的空間。著力促進消費規模擴大和結構升級，既可以促進國內大循環暢通，又可以利用中國超大規模市場優勢擴大優質商品和服務進口，有效吸納全球要素資源，從而推動國內國際雙循環相互促進。



文章指出，促進消費規模擴大和結構升級，需要在供給側和需求側兩端同時發力，既不斷提高居民可支配收入，又著力提升、優化商品和服務供給的質量和結構，從而使中國超大規模市場潛力和優勢得到充分發揮。居民消費能力主要取決於收入水平的高低。促進消費規模擴大和結構升級，提高居民可支配收入是基礎，尤其是要增強居民收入的可持續性。這就需要堅持就業優先政策，創造更多的就業崗位，解決好重點群體就業問題，讓人們獲得穩定的收入。為此，要始終堅持“兩個毫不動搖”，著力增強經營主體活力。深化國資國企改革，提高國企核心競爭力。優化民營企業發展環境，促進民營經濟發展壯大。支持發展吸納就業能力強的產業和企業。大力弘揚企業家精神，鼓勵企業家在追求投資回報率的同時注重擴大就業容量，帶動居民收入水平提高和消費能力增強。同時，要適應消費新趨勢新特點優化供給結構，提高供給質量。圍繞數字服務、綠色低碳等消費新熱點，增加高品質產品和服務的供給，滿足居民對高科技含量、高附加值產品的需求。打通線上線下本地化服務，發展新零售業態，培育“互聯網+社會服務”新模式，促進居民耐用消費品綠色更新和品質升級，激發消費潛力。此外，還需要推進教育、醫療衛生等領域改革，提高公共服務和社會保障水平，為消費規模擴大和結構升級創造有利條件。





