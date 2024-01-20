中評社北京1月20日電／中央經濟工作會議要求，“多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策”“更加突出就業優先導向，確保重點群體就業穩定”。這為進一步做好穩就業工作指明了方向。



經濟日報發表國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究員馮文猛文章表示，中國經濟逐步回升向好，高質量發展扎實推進，加之前期穩就業的政策效力逐步釋放，中國就業穩中向好的態勢有望持續鞏固。與此同時，就業方面的結構性矛盾依然存在，穩定和擴大就業、提高就業質量仍需多方共同努力。就業問題既受長期因素的影響，也受短期外部衝擊的影響，就業政策的制定和實施需與推動高質量發展、增進民生福祉等目標統籌把握、協同安排。



文章認為，當前，中國就業形勢總體平穩且有望持續改善，主要得益於以下幾方面因素。一是經濟運行總體回升向好，隨著政策支持力度持續加大，市場預期有望逐步改善。二是就業優先政策不斷強化，一系列政策效果還將持續顯現。三是產業結構不斷優化，特別是服務業較快恢復對就業的帶動作用明顯增強。四是新技術不斷催生新業態，勞動者就業創業的渠道日益豐富。



文章指出，下一階段，促進就業穩定的有利條件將不斷積累。中國經濟韌性強，回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，穩就業工作的基礎依然堅實。隨著後續更多穩預期、穩增長、穩就業的政策出台，相關政策舉措持續優化調整，各方力量有望形成合力，就業形勢有望進一步向好。



經營主體是吸納就業的主力軍，推動經營主體更好發展就能穩定就業基本盤。需不斷優化營商環境，充分激發各類經營主體的內生動力和創新活力，積極落實吸納就業補貼、社會保險補貼、稅費減免等相關政策，進一步提高企業吸納就業的積極性。



確保重點群體就業穩定，還需使勞動者、政府、企業、社會形成合力。勞動者應根據當前就業市場環境找准自身定位，設定更為合理的預期，盡早做好職業規劃，通過參加培訓等方式積極提升自身專業技能水平。各地要繼續將就業優先政策置於宏觀政策層面並高度重視，繼續加大對中小微企業的支持力度，幫助企業持續獲得增長動能，夯實擴大就業的重要基礎。同時，推動平台經濟健康發展，健全靈活就業勞動用工制度，多渠道、多途徑開發公益性崗位，聚焦零就業家庭等就業困難群體強化政府托底安置。企業要積極承擔社會責任，深入挖掘人民群眾養老、健康等多元化需求，不斷拓寬產業發展和擴大就業新空間。社會要引導形成合理的收入預期，進一步發揮社會組織的重要作用，鼓勵各方面積極開發就業崗位、提供實習機會、搭建就業平台、開展就業培訓等。







