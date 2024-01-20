劉美芳：國民黨要系統性培養青年多與白合作

新北市議員劉美芳接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北1月20日電（記者 張穎齊）2024大選落幕，中國國民黨敗選，在年輕人支持度方面，一直是國民黨的大弱點。國民黨新北市議員劉美芳接受中評社訪問表示，國民黨應要有更具系統性的規劃，招募、培訓、組織青年，因台灣民眾黨擁有很大的年輕支持度，藍白在野要多合作，當然國民黨也要積極找出其中的平衡點。



劉美芳，出生於新北市，台灣大學政治研究所碩士、美國賓州爵碩大學碩士班，連任4屆新北市第五選區（板橋）議員，曾任國民黨中央委員、板橋區彰化同鄉會理事長。祖父劉順天曾任台北縣議員、板橋市長，父親劉炳偉曾為“立委”、台灣省議會議長。



劉美芳表示，萬丈高樓平地起，國民黨對於青年的策略方面，有資源要有資源的打法，沒資源則要有沒資源的打法，例如必須要經營校園青年這一塊，在這方面，要有系統性規劃、招募、訓練、辦活動，可是卻看到，並無真正落實，應將青年組織、培養起來。



劉美芳說，國民黨要給年輕人許多機會，選里長、選議員等，年輕人才會願意加入，國民黨2026面對到的挑戰，就是民眾黨也在搶人，可能將會有大量的民眾黨年輕人投入議員選戰，屆時國民黨準備好了嗎？年輕人支持度的問題，是藍綠都面對的難題，國民黨要持續與年輕人溝通，讓年輕人願意相信並認同國民黨的理念。

