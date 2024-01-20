中評關注：高虹安市府走馬燈　凸顯白營困境

台灣民眾黨新竹市長高虹安。（中評社 資料照） 中評社新竹1月20日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨新竹市長高虹安小“內閣”再傳異動消息，新竹市政府工務處長曾嘉文外傳因棒球場及多項工程未符合高期待將下台，雖然竹市府發言人徐千晴否認說“只是傳言”，但也凸顯高虹安的用人問題，與民眾黨人才不足的困境。



高虹安從2022年12月25日上任新竹市長至今已超過1年，但小“內閣”卻屢傳異動消息，去年9月11日副市長蔡麗清與文化局長錢康明同時“被請辭”，就鬧得滿城風雨，錢康明甚至一度在臉書再三放砲，指控高虹安男友李忠庭涉嫌干政，讓竹市府為了回應止血疲於奔命。



蔡麗清與錢康明去職後，副市長與文化局長已懸缺超過130多天未補正，現在又傳出工務處長將下台的消息，讓市府許多員工都人心惶惶、議論紛紛，也讓外界對高虹安政治凌駕專業的用人哲學產生質疑，更無助於高極力想擺脫男友涉嫌干政的嫌疑。



高虹安在去年9月爆出一連串豪宅豪車爭議後，曾錄製影片在臉書公開道歉，並強調已下令所有市府首長未報備不得與李宗庭有任何往來，看似想為風波止血，就連民眾黨主席柯文哲也曾出面幫高緩頰，盼外界不要“污名化”高虹安，也已針對“租豪宅套房”爭議唸過高虹安，因為總覺得哪裡“怪怪的”。



柯文哲心裡雖然覺得怪，但對高虹安的人事任用也幫上忙，尤其在高後來因涉嫌詐領“立委”助理費案被依貪污罪起訴而遭民眾黨停權後，兩人的關係更是漸行漸遠，高也因此幾乎缺席了本屆大選與“立委”選舉，對柯文哲與柯美蘭的輔選，幾乎沒使上力。



高虹安參選新竹市長時因藍營操作棄保最後才當選，選後小“內閣”與核心幕僚的任用也多看得到藍營的影子，包括中國國民黨前新竹市長許明財的兒子許登淇與前機要秘書嚴翊琦，就分別擔任市長室秘書與城銷處長，高出席地方行程與活動時，身邊也多是藍營議員作陪。