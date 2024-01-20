中評鏡頭：清嘉慶客家古厝在新竹完整保留

新瓦屋至今已有218年歷史，是全台第一個客家文化保存區。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月20日電（記者 盧誠輝）新竹縣竹北市鄰近高鐵站附近的鬧區，有一處自清朝嘉慶年間保留至今的客家古厝聚落“新瓦屋”，至今已有218年歷史，是全台第一個客家文化保存區，現由新竹縣政府文化局管理。



新瓦屋呈坐北朝南格局，建築物整體為標準的“伙房屋”格局，包括“正身”、兩旁的“橫屋”及“天井”，屋外有曬穀場“禾埕”，禾埕外有圍牆和門樓，再外面則是稻田和水圳圍繞，前後衹有小路通往聚落外，形成一個具有防禦功能的封閉型聚落。



新竹林姓宗親會向中評社表示，新瓦屋最早可回溯到清朝乾隆23年（1758年），由林孫檀跟隨其堂侄林先坤自廣東省潮州府饒平縣渡海台，在六張犁與堂兄林孫彰聚居，開墾當時為荒地的芒頭埔，後在清朝嘉慶10年（1805年），林孫檀之子林象賢與林象明在芒頭埔建立“忠孝堂”公廳，因建成時間較林先坤在六張犁建的公廳晚，屋瓦較新，因而稱之為“新瓦屋”，後形成新瓦屋聚落。



新瓦屋保存最完整個的為林家祭祀公廳“忠孝堂”，是在1973年改建遷移至此，為一堂廳二橫屋加一門樓的合院建築，1905年由泥磚屋改建成紅磚屋，1973年再改建成鋼筋混泥土。而“忠孝堂”的舊址“老公廳”也在園區內，是在1805年建成，為新瓦屋聚落中第一棟泥磚屋（土埆厝）建築，後因建築老舊，在原住戶搬離後逐漸損壞倒塌。



新瓦屋在台灣戰後居民最多的時候約有40戶共200多人，後來隨著居民逐漸離開聚落人口逐漸變少，1990年新瓦屋聚落因位於“高速鐵路新竹車站特定區”內而被徵收，後經文史工作者與當地居民奔走下，“客委會”與新竹縣政府決議將其保留，2005年“客委會”進駐新瓦屋，成為全台第一個客家文化保存區，2011年起改由新竹縣政府文化局接手至今，成為舉辦藝文活動的首選場地。

