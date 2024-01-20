中評關注：游錫堃提小黨當議長請君入甕？

游錫堃拋出小黨當議長，向民眾黨喊話。（中評社 資料照） 中評社台北1月20日電（記者 黃筱筠）就在民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前受訪，仍對民眾黨流露不滿，“立法院長”游錫堃倒是拋出不同訊息，提及小黨擔任議長是民主政治常態。游向民眾黨釋善意，加上賴清德退出新潮流，也被認為是向柯文哲釋善意。民進黨請君入甕，拿出比國民黨更誘人的“立法院長”位置，民眾黨有可能會跳進來嗎？



國民黨在“立法院正副院長”選舉這局動作比較快，由國民黨不分區“立委”第一名韓國瑜率先拋出與國民黨年輕世代、“立委”江啟臣搭檔參選。韓國瑜會出手這麼快，一方面要力阻國民黨內部競爭勢力，另一方面也是對民眾黨傳達出，國民黨並非一定要等待民眾黨、委屈求全，這是凝聚藍營團結。



2月1日展開的“立院”新屆次，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



國民黨席次多於民進黨，如果第一輪正、副院長投票未過半，就要進行第二輪選舉，以多數者為勝，對國民黨來說是相對優勢。因為有勝算，國民黨內才會傳出有競爭對手。



民進黨席次上相對弱勢，只要沒有其他政黨支持，基本上就是輸，等於“立法院”龍頭就是國民黨。尤其，民進黨若為了力阻韓國瑜當院長，依照游錫堃所提到的“暗示”，就是可把院長讓給民眾黨。

