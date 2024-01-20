快評：台灣面臨嚴峻處境與現實挑戰相當清晰

中評社快評/前台灣“國安會”祕書長蘇起1月19日發表由天下文化出版的新書《美中對抗下的台灣選擇》，針對台灣過去30年由盛轉衰原因及當前的處境，提出很多思考，發出很多感慨。比如蘇起說，近幾年常在世界各地及中國大陸走動，結交新的朋友，傾聽新的想法，然後再與自己熟悉的台灣對比：每對比一次，內心的哀嘆與傷痛就加深一次；今天的台灣不但已被過去同是四小龍的韓國與新加坡遠遠拋在後面，而且包括菲律賓在內的所有東南亞鄰邦都大幅縮短它們與台灣的差距；現在台北市的市容恐怕連中國大陸的三線城市都不如。



蘇起說，我們這代“嬰兒潮”出生並成長在台灣最危險、最困難的時期，看著它起飛、茁壯、被譽為“經濟奇蹟”、“民主模範生”，然後又看著它內鬥、自我踐踏、一路衰落到今天，真是情何以堪！更令人憂慮而且不解的是，台灣大多數人對於當前波濤洶湧的東亞局勢以及烏雲罩頂的兩岸關係，似乎毫不在意，繼續內鬥，或安於“小確幸”，彷彿台灣的未來不必自己努力，可以完全交給上天。過去讓台灣度過一次又一次困頓與危機的“居安思危”心態，不知何時已經一百八十度轉變成“居危思安”……



蘇起的觀察與思考，說出了很多台灣政治精英的心聲與憂慮，也反映了台灣嚴峻的處境與現實挑戰。



表面上，台灣的社會在進步和發展，經濟數據也不差，但整體沉淪已經持續多年，實際上處於愈趨嚴峻的險境中，社會缺乏危機感；尤其執政當局近些年全面倒向美國、全力配合美國的“抗中”大戰略，把台灣玩進美中競爭的風暴圈裡而不自知，未來的發展充滿變數。

