以數字技術賦能“兩個文明”協調發展

中評社北京1月20日電／習近平總書記指出：“我們說的共同富裕是全體人民共同富裕，是人民群眾物質生活和精神生活都富裕”。黨的二十大報告提出：“中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化”。當前，抓住數字技術發展新機遇，提高物質文明和精神文明建設水平，有助於推進物質文明和精神文明相協調的中國式現代化。



賦能現代化產業體系建設。數字技術以其高創新性、強滲透性和廣覆蓋性，深刻改變著社會生產方式，為構建現代化產業體系提供技術支撐。其一，賦能實體經濟。利用數字技術推進產業數字化和數字產業化，促進數字經濟和實體經濟深度融合，能夠推動傳統產業向高端化、智能化、綠色化方向優化升級。其二，賦能科技創新。數字技術應用於產品創新，能夠縮短研發周期、降低開發成本，促進產學研在創新中各展所長、相互協同，加快科技創新成果轉化。其三，賦能金融發展。將數字技術應用於金融服務全流程，推進傳統金融數字化轉型，可以提升金融服務實體經濟的效率和水平。其四，賦能人力資源。利用數字技術促進信息和知識廣泛共享，便於勞動者獲得更多學習和進入新領域的機會，為構建現代化產業體系提供高質量人力資源支撐。



賦能全國統一大市場建設。在全國統一大市場建設中充分運用數字技術，有利於社會再生產各環節的有機銜接和相互貫通。其一，利用數字技術建設高效統一的流通網絡平台，有利於貫通產業上下游，提高經濟運行效率。其二，利用數字技術完善市場信息交互渠道，可以推動各領域市場信息互通共享，引導供需動態平衡。其三，推進智慧監管，有利於提升市場監管政務服務、網絡交易監管、消費者權益保護、重點產品追溯等方面跨省通辦、共享協作的信息化水平。



賦能理論傳播和文化發展。我國作為文明古國、文化大國，迎來了利用數字技術推動思想文化傳承發展的歷史機遇。利用數字技術可以將文本和音視頻內容轉化成為數據信息，有利於實現面向廣泛受眾的對象化、分眾化、互動化傳播，進一步推動黨的創新理論“飛入尋常百姓家”。把思想理論成果轉化為容易為公眾所接受和認同的網文、視頻和動畫等，有利於推進馬克思主義大眾化。利用數字技術建設傳統文化數據庫體系和數字服務平台等，可以為中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展提供技術支撐。



賦能數字文化供給。運用數字技術，可以形成線上和線下融合交互的文化供給體系，有利於豐富高質量文化供給，滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。文化產品在創作、生產、傳播、消費的全鏈條中均可被數字化，並可突破時空限制投放到智能手機、電視等終端設備上，提升文化產品的傳播效果。隨著數字文化產品用戶數量的擴大，規模效應凸顯，生產和傳播文化產品的成本會大幅下降，可以更好滿足消費者精神文化需求，並進一步促進文化事業和文化產業繁榮發展。



來源：人民日報 作者單位：呂景春（天津師範大學）、胡澤鵬（南開大學）

