謹防糧食進口輸入性風險

中評社北京1月20日電／海關總署公布的最新數據顯示，2023年我國累計進口糧食16196.4萬噸，同比增長11.7%。這是我國糧食進口量第二次突破1.6億噸，比2021年的16453.9億噸少了257.5億噸。這說明我國全球糧食供應鏈韌性進一步增強，頂住外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升的壓力，確保糧食進口的穩定性。同時也要統籌利用好國內國際兩個市場兩種資源，謹防糧食大量進口帶來輸入性風險，影響國內糧食產業安全。



適度進口能有效彌補我國糧食供需結構性短缺。我國是世界第一糧食生產大國和消費大國，糧食產量雖連續9年保持在1.3萬億斤以上，但糧食消費需求呈現剛性增長，糧食供需長期處於緊平衡，結構性矛盾突出，飼料糧和油料短缺問題凸顯，需要通過進口調劑餘缺。從糧食進口結構看，大豆依然是占比最大的進口品種，居主導地位；玉米及其替代品大麥、高粱進口比重次之；小麥和大米進口比重非常小。加強國際糧食安全合作，發揮糧食國際貿易作用，作為我國保障糧食安全的一項制度安排，已被寫入糧食安全保障法。



作為世界糧食進口大國，牢牢掌握糧食進口主動權對我國至關重要。多年來，我國通過構建糧食進口多元化格局，不斷增強在國際糧食貿易中的話語權和議價權。我國與世界各國加強糧食貿易合作，持續拓展糧食進口來源地，“朋友圈”不斷擴大，“米袋子”越來越全球化。巴西、美國、阿根廷的大豆，加拿大、澳大利亞、法國、俄羅斯、美國的小麥，巴西、美國、烏克蘭的玉米，越南、泰國、緬甸、印度、巴基斯坦等國的大米，源源不斷流向中國。在保障穀物基本自給、口糧絕對安全的基礎上，我國堅持從全球配置糧食資源，為世界糧食安全與自由貿易注入持久動力，為當前低迷的世界經濟注入活力。



從糧食進口金額看，2023年我國糧食累計進口金額為5780.5億元人民幣，同比增長6.6%，糧食進口金額增長幅度低於糧食進口量11.7%的增長幅度。這說明，過去一年我國糧食進口成本有所下降，根本原因是國際糧價下跌。“中國需求”在一定程度上可以影響全球糧食貿易流向，但無法左右國際糧價走勢。2023年國際糧價下跌，是全球經濟復甦不及預期、糧食需求下降以及美元加息應對通脹等各種因素叠加作用的結果。美國是全球最大的糧食出口國，控制著全球一半以上的糧食市場，是世界第一玉米出口國、第二大豆出口國、第二小麥出口國，通過綜合運用國際市場管理調控、數據發布和預期引導等手段，牢牢掌控全球糧食供應主導權和國際糧食貿易定價權，左右著國際糧食價格漲跌，糧食進口國只能被動接受定價。印度是世界第一大米出口國，掌握著國際大米供應主導權，印度限制大米出口導致全球大米價格暴漲，引發全球性大米危機。



糧食進口是把“雙刃劍”。我國糧食生產存在成本高、價格高的特點，在國際糧食貿易中處於劣勢。為了保護國內糧食產業免受低價進口糧衝擊，我國對玉米、小麥和大米三大主糧實施進口配額管理，當前除了進口大米價格高於國內大米外，進口玉米、小麥價格仍低於國內，沒有配額保護的進口大豆價格競爭優勢更為明顯。在這種情況下，糧食大量進口可能給國內糧食產業帶來不利影響，具體表現為兩種情況：一是國內外糧價聯動性強，國際糧價下跌引發國內糧價波動；二是在國內糧食增產、有效需求不足情況下，糧食大量進口會進一步擠壓國內糧食市場空間。



糧食是戰略資源，是大國之間博弈的重要籌碼。在推進對外開放水平不斷提升的背景下，我國要全面提升糧食國際競爭力、定價影響力、國際掌控力。要科學合理利用國際糧食資源，用好糧食進口關稅配額管理政策，把握好糧食進口規模和節奏，做好監測預警，密切跟蹤國內外糧油市場動態變化，深入分析研判，及時採取措施加以應對。



來源：經濟日報 作者：劉慧



