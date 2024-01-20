世界經濟論壇呼籲重建信任以應對挑戰

這是1月19日在瑞士達沃斯拍攝的世界經濟論壇標識。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月20日電／據新華社報導，為期5天的世界經濟論壇2024年年會19日在瑞士達沃斯落下帷幕。眾多與會人士呼籲重建信任，攜手應對全球不確定性的挑戰。



世界經濟論壇總裁布倫德當天在閉幕式上致辭說，全球面臨嚴峻且複雜的挑戰，氣候變化、經濟韌性不足、安全局勢惡化等問題跨越地域界限，影響所有人。這些問題無法“單獨”解決，合作應對挑戰的基礎是信任。



布倫德表示，本次年會在氣候變化、性別平等、人工智能發展、能源轉型等方面取得了進展。在碎片化和兩極分化日益加劇的背景下，本次年會為促進對話、合作和以行動為導向的夥伴關係作出了貢獻。



世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布表示，必須重建對未來的信任，對克服挑戰能力的信任，最重要的是對彼此的信任，“信任是對行動、信念和希望的承諾”。



本次年會15日在達沃斯開幕，主題為“重建信任”，其間舉辦了450多場會議和研討會。年會匯聚全球近3000名政界、商界、學界和媒體代表，著重探討在分裂的世界中實現安全與合作，為新的時代創造增長和就業，人工智能推動經濟社會發展，實施長期氣候、自然與能源戰略等四大議題。



總部位於瑞士日內瓦的世界經濟論壇是以研究和探討世界經濟領域存在的問題、促進國際經濟合作與交流為宗旨的非官方國際性機構。其前身是1971年由施瓦布創建的“歐洲管理論壇”。1987年，“歐洲管理論壇”更名為“世界經濟論壇”。