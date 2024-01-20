“達沃斯，讓我看到更多中國機遇！”

1月19日，在瑞士达沃斯，人们在世界经济论坛2024年年会闭幕式后交谈。（图片来源：新华社） 中評社北京1月20日電／據中國僑網報導，“世界經濟論壇素有‘世界經濟風向標’之稱，作為海外華商，我每年都會關注，從中及時掌握全球經濟發展動態，瞭解和把握商業機遇。”波蘭華人商會會長石立仁在接受小僑採訪時說。



達沃斯位於瑞士東南部阿爾卑斯山上，因每年舉辦世界經濟論壇而聞名世界。1月15日至19日，世界經濟論壇2024年年會在此舉行。本屆年會以“重建信任”為主題，主要議題包括在分裂的世界中實現安全與合作，為新的時代創造增長和就業，人工智能推動經濟社會發展，實施長期氣候、自然與能源戰略等。



石立仁關注人工智能（下稱“AI”）領域相關話題。他說，數字經濟是推動全球經濟增長的重要引擎，也是當今全球經濟的大趨勢，AI應用廣泛，正在成為數字時代的核心驅動力。



“例如，AI技術可以協助醫生進行診斷、制定治療方案，監測患者健康狀況，還可以應用於自動駕駛汽車，實現車輛的自主導航和避障。”石立仁表示，得益於在線教育、虛擬教室等技術，海外華裔青少年可以通過內容豐富、形式多樣的在線教學活動學習中文，提升學習興趣，在寓教於樂中感知中華文化。



今年論壇的主題為“重建信任”。石立仁告訴小僑，中國經濟展現出了充足韌性，中國推動建設開放型世界經濟的決心和誠意，將為世界帶來機遇。



旅波30餘年，石立仁見證了“一帶一路”倡議在波蘭被廣泛接受。作為歐洲“琥珀之路”和“絲綢之路”交匯點，波蘭是“一帶一路”的重要參與者，也是亞洲經濟體和歐盟的橋梁。



在“一帶一路”框架下，約90%的中歐班列過境或抵達波蘭。“作為更快速、可靠的貨運方式，中歐班列加強了中國和波蘭之間的貿易連接。”石立仁稱，物流時間縮減，貨運效率大大提升，“華商可以提供更具競爭力的價格，獲得更大的利潤空間，對我們來說，其中蘊含很多商機。”



“日用百貨、汽車零件、家用電器等中國產品遠銷‘一帶一路’沿線國家，而中國百姓在‘家門口’就能買到波蘭的乳製品等進口商品。便捷的貿易通道為兩國企業拓展了市場機會，增加了商業合作的可能性。”石立仁說。



談及2024年展望，石立仁表示，期待看到中國經濟的更多可能性，“旅波華商將繼續牽線搭橋，助力兩國在數字化、綠色能源等領域的合作，並通過支持社會公益項目和參與環保倡議，更好地履行社會責任，積極回饋當地社會。”