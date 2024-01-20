雲南：信息化助力監督提質增效

雲南（圖片來源：新華社） 中評社北京1月20日電／據中央紀委國家監委網消息，日前，雲南省紀委監委舉行全省紀檢監察系統首屆公權力大數據監督模型競賽，通過以賽促學，進一步推進數字技術與紀檢監察工作深度融合，包括“高校違規使用縱向科研經費大數據預警模型”在內的20個模型進入競賽。



在競賽前，雲南省紀委監委舉辦培訓班，邀請雲南大學教授進行理論講座，省紀委監委信息技術保障室業務骨幹進行技術講解，組織一線紀檢監察幹部深入學習、開展交流，進一步明確建模要求和方法路徑。



雲南省紀委監委推動數字技術深度融入紀檢監察各項業務，積極探索運用大數據手段構建信息化監督平台，增強監督精準性和有效性。通過推廣使用基層小微權力“監督一點通”平台，在手機上實現村務公開內容查詢及投訴舉報，反映問題一鍵通達、過程可追蹤、結果可查詢。



該省各級紀委監委注重運用數據資源搭建監督模型，提升發現問題、查辦案件能力。昆明市西山區紀委監委開發運用的“用數據監督數據——水電波動發現套取資金、賬外賬等問題監督模型”就是其中之一。



“水電費屬於管理運行類開支，在日常集體資產管理中易被忽視，導致集體資金被侵占、揮霍。”昆明市西山區紀委監委相關負責同志介紹，該區紀委監委探索運用“數據監督數據”理念建立監督模型，以水電費收支為切口，通過分析收支波動趨勢，找出有悖於日常規律的異常點、風險點。在大數據的加持下，發現了某社區通過開假發票、套賬等方式非法占有水電費盈餘款的問題，最終3人受到黨紀政務處分，移送司法2人，挽回經濟損失3600餘萬元。



該省紀檢監察機關發揮監督平台優勢，快速搜集問題並及時反饋，解決群眾身邊的急難愁盼問題。此前，嵩明縣紀委監委發現“鄉村振興領域農村‘廁所革命’政策措施落實及資金管理預警模型”預警官莊社區部分數據異常，工作人員線下核實後發現戶廁改造資金補貼兌付不及時問題。在紀檢監察機關的監督推動下，群眾一周後就拿到了補助款。目前，該預警模型已挽回經濟損失56萬餘元，黨紀立案2人，追責問責5人。富源縣黨員領導幹部廉政綜合監督平台通過建立黨員幹部廉政檔案“信息庫”和民生資金、司法機關處罰等監督數據“信息池”，貼合當地實際定制數據監督模型，針對群眾關心、監督難點堵點等打造數據監督模型10個，預警信息轉化為問題線索占比達32%，督促追繳違規發放的民生資金17萬餘元。



“構建紀檢監察系統的大數據模型，可以在信息搜集、查詢，數據比對，投訴舉報等方面提升監督質效，解決基層監督能力不足、監督方式單一等問題。”雲南省紀委監委相關負責同志表示，將開展基層公權力大數據監督平台試點，不斷探索數字化、“互聯網＋”等與紀檢監察工作結合的新路徑，讓監督模型建設轉化為實實在在的監督效果。