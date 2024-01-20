兩岸高校聯合培養郵輪船員人數持續增長

2名台灣學員代表在廈門自貿片區台商發展服務中心為其同批39名學員領取了廈門海事局簽發的船員證書。（主辦方供圖） 中評社北京1月20日電／據中國台灣網報導，19日，2名台灣學員代表在廈門自貿片區台商發展服務中心為其同批39名學員領取了廈門海事局簽發的船員證書。至此，來廈參加海峽兩岸聯合培養國際郵輪船員培訓班並順利領取船員證書的台灣青年超過100人。

據瞭解，海峽兩岸聯合培養國際郵輪船員培訓班由廈門海事局、廈門自貿片區管委會、集美大學、廈門海洋職業技術學院、廈門市海員培訓中心、廈門海員外派機構聯合舉辦，旨在為台灣青年提供“來大陸培訓、取得大陸船員適任證書、由大陸船員外派公司派遣工作”的“一條龍”服務。該項目自2023年6月啟動至今，已完成五批超100人次的培訓及頒證工作。

從“零”的突破到“百”的推進，兩岸高校聯合培養郵輪船員人數增長的背後是廈門海事局與廈門自貿片區管委會等部門堅持以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路的工作剪影。

2023年以來，多個“首期”“首批”台胞船員培訓業務在廈門完成，多項“首個”“首創”惠台舉措在廈門落地實施。2023年6月，廈門自貿片區台商發展服務中心正式揭牌運營，首批兩名台灣在校大學生在廈完成培訓，取得廈門海事局簽發的船員證書，實現全國首例兩岸高校聯合培養國際郵輪船員的“新突破”。9月，廈門自貿片區管委會聯合廈門海事局配套出台首個《關於支持鼓勵台胞來廈參加船員培訓和申請證書的若干措施》，台灣青年和船員來廈門參與培訓、考取證書及就業更加便利、優惠。11月，全國首個涉台海事糾紛解決中心在海絲中央法務區廈門片區正式成立，為台胞台企提供海事法律咨詢、公益法律宣講、解紛調處等“一站式”法律服務，增強台胞台企法治獲得感、幸福感、安全感。一座座流動、平安、暢通、便捷的“海上金橋”在海峽兩岸架起，兩岸同胞交流、發展的渠道更加多樣、暢通、便利。

廈門海事局船員管理處相關負責人表示，郵輪船員產業是廈門船員產業重要發展方向。今後，希望能有更多的台灣同胞來廈門參加郵輪船員培訓，以期共同推進兩岸郵輪船員產業發展。

廈門自貿片區管委會規劃建設局張慧瓊局長說：“探索兩岸融合發展新路，是廈門自貿片區的特殊使命。廈門自貿委發揮沿海近台優勢，與廈門海事局協同創新，積極探索兩岸國際郵輪人才聯合培養項目，出台《關於支持鼓勵台胞來廈參加船員培訓和申請證書若干措施》，有效促進台灣青年大學生來廈參加船員培訓，為台胞來廈學習、就業、生活創造更好條件。”（中國台灣網、廈門自貿片區管委會、廈門海事局聯合報導）

（來源：中國台灣網）