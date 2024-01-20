深圳“5G＋無人機”送血　最快9分鐘抵達

1月19日，深圳首個“5G＋無人機血液運輸智能空港平台”正式啟用。圖為在深圳市血液中心，無人機啟程前往中山大學附屬第八醫院。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月20日電／據大公報報導，空中“送血”，最快9分鐘精準抵達，減少焦急的等待，增加生命的長度……1月19日，全國首個“5G＋無人機血液運輸智能空港平台”在深圳正式啟用，有效解決受城市地面交通制約所帶來日常血液運輸、特別是緊急送血的難題，搭建起“空中生命航線”。目前該平台已覆蓋深圳市中醫院、羅湖區人民醫院、中山大學附屬第八醫院等單位，即將新增4條航線，後期還可進行點對點的粵港澳大灣區跨境空中“送血”。＼大公報記者 郭若溪深圳報導



當天上午十時，一架載著特製儲血箱的無人機從深圳市血液中心起飛，10分鐘左右便成功降落至深圳市中醫院的停機坪，相較於傳統地面運輸50分鐘路程，為患者爭取了更多的救治時間。



據介紹，該平台由深圳市血液中心牽頭、聯合中國電信深圳分公司共同開發，充分利用5G大帶寬優勢，結合人工智能、視覺圖像分析等技術，全過程實現高清視頻以及冷鏈溫度實時回傳，使周圍環境可視、溫度可知，以確保血液冷鏈的安全性。



運輸全程實現閉環管控



同時，通過該平台，將血液發放、航線信息、飛行狀態、應急調度、醫院接收等運輸全過程實現智能化閉環管控，實現無人機血液運輸智能化、一體化的開放式空港管理，並對所有准入的無人機血液運輸公司進行智能管控。通過智能化血液空港平台建設，健全了深圳市無人機常態化血液運輸網絡，形成規模效應，打造“空地一體化”的作業模式，可實現緊急情況下的5G＋無人機血液運輸應急調度。



在醫院搶救過程中因存在各種突發情況，緊急用血已成為常態化現象。一旦發生交通擁堵，緊急運血時間將無法得到保證。5G＋無人機血液運輸應急調度有效解決了受城市地面交通制約所帶來日常血液運輸、特別是緊急送血的難題，有利於提高醫療救助的及時性、高效性，較之傳統血液運輸效率成倍提速，以智慧化、數字化的現代科技，造福患者。



據悉，該平台從2023年8月21日試運行開始，截至2023年12月31日，共計飛行203架次，運輸血液重量總計434kg，包括紅細胞、血漿、冷沉澱等各類血液製品2037單位和血小板122治療量。其間，通過無人機，將羅湖區人民醫院血液運輸時長由60分鐘大幅縮減至9分鐘，成功救治了1名脾破裂大出血手術患者。

