我國連續11年成為第一大網絡零售市場

中評社北京1月20日電／據經濟日報報導，經濟日報北京1月19日訊（記者馮其予）從商務部獲悉，2023年我國網上零售額15.42萬億元，增長11%，連續11年成為全球第一大網絡零售市場。



其中，實物商品網零占社零比重增至27.6%，創歷史新高，擴大消費新動能更加強勁。具體看，綠色、健康、智能、“國潮”商品備受青睞，國產品牌銷售額占重點監測品牌比重超過65%；促進家居消費政策出台以來，8月至12月適老家具、家庭影院、家用裝飾品銷售分別同比增長372.1%、153.3%和64.6%。