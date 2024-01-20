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河南南陽一學校發生火災 已致13人遇難
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2024-01-20 09:45:15
中評社北京1月20日電／據央視新聞客戶端報導，1月19日23時00分，方城縣119指揮中心接報警，獨樹鎮硯山鋪村英才學校一宿舍發生火災。方城縣消防救援大隊組織救援力量迅速到達現場，23時38分現場明火被撲滅。事故造成13人遇難，1人受傷，傷者正在醫院救治，目前生命體征穩定。
事故發生後，當地成立事故處置指揮部，迅速開展事故調查和善後處置等工作。涉事學校負責人已被控制。
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