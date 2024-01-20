全國極端低溫分布圖看哪裡冷到極致？

中評社北京1月20日電／據中國天氣網報導，今天（1月20日）我國迎來大寒節氣。大寒是二十四節氣中的最後一個節氣，“寒氣之逆極，故謂大寒。”一年至此，天氣寒冷達到極致。通過常年大寒節氣期間全國極端低溫分布圖，看哪裡冷到極致？

全國極端低溫分布圖：天寒地凍 冷到極致



“時至歲末有大寒，天寒地凍雪滿山。”同小寒一樣，大寒也是表示天氣寒冷程度的節氣。氣象分析師石妍介紹，大寒節氣全國大部地區進入隆冬時節，常有極端低溫出現。



從全國極端低溫分布圖可以看出，常年（1991－2020年），黑龍江中部、內蒙古中部、山東大部、華東沿海一帶、四川盆地以及新疆部分地區等地的極端低溫都出現在大寒節氣。



大城市中，哈爾濱極端低溫出現在2001年的大寒節氣，低至零下37.3℃；貴陽出現在2000年的大寒節氣，達零下6.6℃。在2016年1月大寒期間，受霸王級寒潮影響，石家莊、濟南、西安、上海、成都、昆明、海口等地均出現1991年以來的極端低溫，其中海口氣溫僅有5.6℃，就連春城昆明氣溫也低至零下4.5℃。



大寒天氣：生機潛伏 萬物蟄藏



“小寒大寒，無風自寒。”大寒時節，天氣寒冷到極點，是一個生機潛伏、萬物蟄藏的時令。此時寒潮南下頻繁，我國大部地區風力大、氣溫低，地面積雪不化，呈現出冰天雪地、天寒地凍的嚴寒景象。



從常年數據來看，大寒節氣開始，全國平均氣溫開始觸底反彈。不過，從各區域平均氣溫來看，華東和華南沿海、新疆北部、山東半島部分地區在大寒節氣達到全年最低。



對南方來說，大寒時節的寒意略勝於小寒，尤其雨雪天氣一來，濕冷感尤為明顯。以貴陽為例，常年大寒期間濕冷日數最多，達4.5天，冬季常常“天無三日晴”，潮濕陰冷；長沙、合肥、武漢、南昌也是大寒期間濕冷的代表城市，最高氣溫不足5℃，屋裡屋外一樣冷。

