尋找金沙江彩繪岩畫之旅（考古札記）

湯惠生團隊在白雲灣岩畫點考察返回途中（湯惠生供圖） 中評社北京1月20日電／來源：人民日報 作者：湯惠生

金沙江江面距山頂的高度在2500—3000米。地處雲南省迪慶藏族自治州的岩畫大多分布在山腰以上。尋找岩畫時，我們需要從河穀向上攀登至岩畫點。我至今仍記得幾年前在這裡尋找岩畫的艱辛路程。



2020年11月，秋高氣爽，正是做岩畫調查與取樣的最佳時機。我們來到了雲南省迪慶藏族自治州洛吉鄉。



早上8點半，我們乘船沿著梨園水庫來到第一個岩畫點：姆足吉岩畫點。此處岩畫點保存尚好。梨園水庫蓄水時，可以乘船直接到達遺址邊上。岩畫繪制在30米長、6米高的石灰岩棚上，有牛、羊、熊等動物圖像。最重要的一幅岩畫為多圖像重叠繪制，動物圖像多達十幾個，有些僅繪制輪廓，有些則繪制得很精細。根據圖像間的叠壓關係，我們可以明顯區分3個年代的作品和風格：短線平塗風格的圖像似為年代最早者；復線輪廓者次之；暗紅色輪廓者年代最晚。



經過王家岩柯時，距河岸線約一公里處有一個岩畫點，這裡由於雨水豐沛，植被蓊鬱蓬勃。石灰岩被侵蝕得如刀片般鋒利，像這裡的植物一樣茂盛地從地下“長”出來。該岩畫點的岩棚高大寬闊，像一個巨幅屏幕。岩棚長約140米、高約80米，畫面分布長40米、高約4米，被認為是金沙江地區最大岩棚和最長畫廊的遺址地點。岩畫上的兩頭野牛被認為是金沙江岩畫中個體最大的動物圖像。畫面層層叠叠，幾個不同時期的圖形叠壓在一起。根據色彩的深淺，可分為桑葚色、深紅、淺紅、黃色等。



完成該岩畫點的調查工作已是下午3點，我們在江邊野炊，可以看見對面位於萬仞崖壁之上的岩畫點。之後，我們分頭乘車趕往陳義德岩畫點。車行至半山腰，無路可走，於是我們從停車處步行到岩畫點，走了兩個小時。到達陳義德岩畫點時，天已全黑，只能打著手電筒觀察岩畫。



接下來，要前往白雲灣岩畫點，這是最難走也是最精彩的一個岩畫點。耗時最短的路線，來回需要10個小時，山高水深，路途危險，且必須按時完成攀登和調查工作，否則天黑之後便寸步難行，只能露宿荒郊野外。另一個方案則是不趕路，帶夠食物，備好露營裝備，安全行走，慢慢開展工作。權衡之後，大家選擇了第一個雖然危險但相對高效的方案。

