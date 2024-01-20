首屆“群體協同與自主”創新發展論壇舉行

中評社北京1月20日電／據央廣網報導，近日，首屆“群體協同與自主”創新發展論壇暨特種機器人產業鏈榜主任務推進會在北京豐台創新中心舉辦。

本次論壇以“共建生態·共謀發展”為主題，由中兵智能創新研究院、中關村豐台科技園管委會和群體協同與自主實驗室聯合主辦，內容包括群體協同與自主場景邀請賽成果展、仿生機器人前沿科技研討、任務對接與需求發布，並由中兵智能創新研究院等聯合發起了特種機器人創新聯盟組建倡議。



中兵智能創新研究院協同豐台科技園管委會策劃實施了中兵數智科創園項目，立足北京豐台打造科技創新、產業控制、特色孵化、交流合作、黨建引領“五位一體”系統工程。項目實施期間，作為重要組成部分與基礎前提的配套條件保障項目建設方案於2023年7月27日獲批。在適應性改造環節，豐台區及北京市建設管理部門開辟綠色通道，創新工作方式，40小時即完成建築工程施工許可證辦理。同時，區屬各職能部門及中關村豐台科技園管委會積極擔當作為，在安全生產服務保障、新錄用應屆畢業生集體戶口落戶承接、科研生產空間供給等方面實現治理突破，2023年創新院在豐台區新落戶人數首批達到32人。



中兵創新研究院有關負責人表示，在豐台科技園實實在在地感受到了貼心和暖心的保障，見證了“人人都是營商環境”的真實寫照，體會到了企業與園區的“雙向奔赴”，切實增加深度融入豐台、堅定高質量發展步伐的勇氣和決心。



中兵智能創新研究院相關負責人表示，未來將立足主責主業，進一步發揮好鏈長、榜主的支撐引領作用，持續推進中兵數智科創園項目建設，立足豐台幹事創業沃土，持續把項目打造成為兵器工業集團與北京市基於智能科技深度融合發展的標杆示範。