河南省可再生能源發電裝機首次超煤電

中評社北京1月20日電／據河南日報報導，1月19日，記者從國網河南省電力公司獲悉，截至2023年年底，河南省可再生能源發電裝機突破6700萬千瓦，煤電裝機占比降至50%以下，可再生能源發電裝機歷史性超越煤電。



可再生能源包括太陽能、水能、風能、生物質能、地熱能、氫能等。作為能源生產和消費大省，河南能源結構長期以煤為主，發展可再生能源是應對氣候變化、加快能源清潔低碳轉型，促進碳達峰、碳中和的重要途徑和舉措。



2023年，河南省可再生能源發電量近1000億千瓦時，同比增長21%，約占全社會用電量比重的四分之一。河南可再生能源發電裝機由2019年年底的2256萬千瓦，增長至2023年年底的6776萬千瓦（其中風電占比32.1%，光伏占比55.1%，水電占比7.9%，其他可再生能源占比4.9%），年均增幅32%。



近年來，按照深入推進能源革命和加快規劃建設新型能源體系要求，河南省統籌能源安全供應和綠色低碳發展，持續推進光伏、風電和抽水蓄能項目建設，大力支持生物質能、地熱能、氫能發展，可再生能源結構和品種進一步優化，產業逐步聚鏈成勢，綠電交易取得新進展，有力推動全省可再生能源高質量躍升發展。



隨著可再生能源裝機占比迅速提升，為統籌可再生能源消納和保障電網安全，河南省出台政策明確分布式光伏公平參與運行調節，在全國率先建成省域分布式源網荷儲協同控制系統，實現分布式光伏線上群調群控，2023年累計調控39天，有效保障了電網安全穩定運行。



“我們主動服務可再生能源並網，堅持可再生能源優先調度，持續提升負荷和新能源出力預測精度，合理安排開機方式，深挖電網調節潛力，實現可再生能源高比例消納。”國網河南省電力公司有關負責人說。



據悉，隨著河南經濟發展進入創新引領加速、質量全面提升的新階段，未來河南省將聚焦可再生能源產業鏈核心環節，繼續引入產業鏈優質企業，推動可再生能源產業邁向中高端，助力河南綠色低碳轉型。