江西生態示範創建數量穩居全國第一方陣

在位於江西省永修縣的江西鄱陽湖國家級自然保護區吳城保護站（圖片來源：新華社） 中評社北京1月20日電／據央廣網報導，“贛州陽明湖入選全國第二批美麗河湖優秀案例，實現我省在該領域零的突破。持續開展生態示範創建，累計創建‘綠水青山就是金山銀山’實踐創新基地10個、‘生態文明建設示範區’28個，數量穩居全國第一方陣。”江西省生態環境廳廳長李軍在1月19日召開的“深入打好污染防治攻堅戰 打造國家生態文明建設高地”新聞發布會上如是說。



回顧2023年的生態環境工作，江西省有多項數據可圈可點：



2023年，江西省空氣優良天數比率96.5%，再創歷史新高，PM2.5平均濃度29微克／立方米，兩項指標均穩居中部六省第一，全省11個設區市空氣質量連續2年全部達到國家二級標準；



江西省環境監管體制機制進一步提質提效。江西省聚焦薄弱環節，多措並舉深化制度建設，努力提升生態環境監管能力。首次牽頭完成的3項國家標準獲批發布，填補了江西省制訂國家生態環境標準的空白。牽頭起草的《江西省鄱陽湖流域總磷污染防治條例》，是全國首部針對湖泊總磷污染防治制定的省級地方性法規；



江西省研究制定了《江西省推動職能部門做好生態環境保護工作的實施意見》，在全國率先出台了《省有關職能部門生態環境保護具體牽頭事項清單（試行）》，為12個職能部門落實生態環境保護責任提供了制度保障；



聚焦“1269”行動計劃，開展了21個細分行業污染風險調研，全面摸排污染風險隱患，提出防範對策建議。開展全省減污降碳協同增效試點建設，制定印發《江西省減污降碳協同增效試點評價指標體系》，助力暢通企業對接金融資源的渠道，有效推動企業綠色轉型升級。“江西省強化綠色金融助力企業減污降碳協同創新”被生態環境部選為具有示範意義的典型案例。



“此外，江西省推動‘服務群眾、服務企業、服務基層’常態化，出台優化環境影響評價管理十條措施，提升環評審批服務保障水平，2023年全省共審批建設項目環評3940個。”李軍介紹，江西省研究起草並以省政府辦公廳名義出台了《江西省生態環境監管能力提升三年行動方案（2023－2025年）》，為實現“隊伍精幹、裝備精良”的總體目標提供了堅實保障。



建立監測監管執法督察聯動工作機制，常態化組織開展交叉執法檢查，創新開展“體檢式幫扶”，推廣說理式執法，實施生態環境分類監管，對守法企業“無事不擾”，對違法企業“利劍高懸”。



截至目前，第二輪中央生態環保督察共反饋52個問題，其中需限期整改的49個問題，已完成36個，2018－2022年長江經濟帶生態環境警示片披露的72個問題，已整改完成67個，其他問題已達時序進度。加強省生態環保督察，分兩批完成對景德鎮、新餘、贛州、撫州和南昌、九江、萍鄉、上饒等8個地市例行督察，實現第二輪省級生態環保督察“全覆蓋”。



出台《江西省生態保護紅線生態環境監督辦法》，連續6年開展“綠盾”自然保護地強化監督，扎實推進自然保護地和生態保護紅線生態環境問題整改。深入推進尾礦庫污染治理，建立江西省尾礦庫環境監管清單動態調整制度。



深入開展重點行業領域輻射安全隱患排查，妥善處理放射性廢渣非法轉移事件，江西省核與輻射零事故。指導推動全省26個化工園區按照“一園一策一圖”構建突發水污染事件多級防控體系，強化跨流域、跨區域、跨部門突發環境事件聯防聯控。

