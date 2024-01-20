體細胞克隆恒河猴首度健康存活

隆恒河猴近照（圖片來源：中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心） 中評社北京1月20日電／據中國科學報報導，中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心（神經科學研究所）非人靈長類研究平台孫強團隊、劉真研究組和中國科學院遺傳與發育生物學研究所陸發隆研究組合作，在國際上首次成功利用體細胞核移植技術得到健康存活的恒河猴，為理解靈長類體細胞核移植重編程過程和推動構建精準遺傳修飾的恒河猴模型奠定了基礎。1月16日，相關成果在線發表於《自然－通訊》。



為解決克隆猴胚胎胎盤發育異常的問題，研究團隊建立了囊胚期的滋養層細胞（TE）置換技術，即將受精卵來源囊胚的內細胞團（ICM）去除，得到一個沒有ICM的空TE，再將來自核移植胚胎的ICM注入這個TE空腔後得到重構胚胎（TE置換胚胎）。



在該研究中，團隊以恒河猴的胎猴成纖維細胞為核供體進行體細胞移植後再進行TE置換，將11枚TE置換胚胎移植到7只同步發情受體恒河猴中，得到2只懷孕個體、3個胎兒（其中1只為雙胎懷孕）。懷孕雙胎的受體在孕中晚期時流產，懷孕單胎的受體成功誕下1只健康存活的克隆恒河猴。基因組微衛星、線粒體DNA和X染色體分析等鑒定技術證明，該恒河猴來自核移植的供體體細胞。



（來源：中國科學報）