巴基斯坦說恢復與伊朗關係符合兩國利益

中評社北京1月20日電／據新華社報導，巴基斯坦看守政府總理卡卡爾19日說，通過採取措施恢復巴基斯坦與伊朗關係符合兩國利益。



巴基斯坦總理辦公室當晚發表聲明說，卡卡爾在當天主持內閣會議時作出上述表態。卡卡爾說，巴基斯坦熱愛和平、尊重法律，願尋求同所有國家，特別是鄰國建立友好合作關係。巴基斯坦與伊朗關係歷史悠久、相互友愛，是擁有友好合作關係的兄弟國家，通過採取措施將兩國關係恢復到1月16日之前的狀態符合兩國利益。巴方歡迎並將回應伊方為此採取的一切積極措施。



卡卡爾當天還主持召開了巴國家安全委員會會議，會議決定通過對話和外交方式同伊朗相互克服“小問題”。巴外交部同日發表聲明說，巴基斯坦外長吉拉尼當天與伊朗外長阿卜杜拉希揚通電話，雙方一致同意緩和局勢。



伊朗塔斯尼姆通訊社16日晚報導，恐怖組織“正義軍”在巴基斯坦境內的2個重要據點當天被導彈和無人機摧毀。巴基斯坦外交部17日凌晨發表聲明說，伊朗無端侵犯巴領空導致2名兒童死亡、3名女孩受傷，巴方對此強烈抗議與譴責。巴基斯坦外交部同日宣布召回該國駐伊朗大使。



巴基斯坦外交部18日發表聲明說，巴方當天上午襲擊了伊朗錫斯坦－俾路支斯坦省的“恐怖分子”藏身處，打死多名“恐怖分子”。伊朗外交部當天召見巴基斯坦駐伊朗臨時代辦，對巴方襲擊表示抗議並要求巴方作出解釋。