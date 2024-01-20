拜登承認空襲未能阻止胡塞武裝

中評社北京1月20日電／據新華社報導，美軍18日再次空襲也門境內胡塞武裝目標。美國總統約瑟夫·拜登同一天承認，雖然美國連日空襲胡塞武裝目標，但是沒能阻止胡塞武裝在紅海水域的行動。



空襲將繼續



拜登18日被記者問及相關問題，他自問自答說：“它們（美軍的空襲）是否制止了胡塞武裝？沒有。它們（美軍的空襲）是否還將繼續？是的。”



去年10月7日，新一輪巴以衝突爆發。11月，胡塞武裝開始在紅海水域襲擊與以色列有關聯船只，以示“對巴勒斯坦的支持”。美國去年12月牽頭組建“護航聯盟”，今年年初向胡塞武裝“下通牒”。本月12日起，美國、英國對胡塞武裝目標發動多輪空襲，造成多人死傷。胡塞武裝則向紅海水域美國軍艦和貨船發射導彈。



18日，美軍第五次空襲也門境內胡塞武裝目標。美國中央司令部當天在社交媒體上說，空襲由海軍F／A－18戰鬥機執行，摧毀了兩枚胡塞武裝反艦導彈，這些導彈“瞄准紅海南部並準備發射”。



同一天，胡塞武裝向在亞丁灣行駛的美國油輪“凱姆·蘭傑”號發射了導彈。胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞19日凌晨說，導彈擊中該船。美方則說導彈擊中該船附近水域，並未造成人員傷亡或船只受損。



美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比18日說，如果有必要，美國將持續打擊胡塞武裝目標。



不承認開戰



在18日舉行的一場記者會上，當被問及美國打擊為何沒能讓胡塞武裝收手，美國國防部副發言人薩布麗娜·辛格回應，“我們從未說過胡塞武裝能立即停止（行動）”，但胡塞武裝的襲擊“規模已經降得更低”。

