近期朝鮮涉半島局勢大事記

中評社北京1月20日電／據朝中社報導，朝鮮國防省發言人19日表示，為應對美日韓近日舉行的海上聯合軍演，朝鮮國防科學院水下武器系統研究所在朝鮮東部水域進行了正在研發中的“海嘯－5－23”水下核武器系統的重要試驗。朝鮮半島局勢再次引發國際社會高度關注。



以下是朝鮮近期發生的涉及朝鮮半島局勢的重大事件：



2023年9月26日至27日，朝鮮最高人民會議審議並通過憲法修改補充案，將核武力政策寫入憲法。



2023年11月21日，朝鮮國家航空航天技術總局成功發射“萬里鏡－1”號偵察衛星，衛星順利進入軌道。



2023年11月23日，針對韓國在朝鮮發射衛星後宣布中止《〈板門店宣言〉軍事領域履行協議》的部分效力，朝鮮國防省發表聲明，宣布朝鮮軍方即刻起不受該協議約束，立即恢復根據該協議停止的一切軍事措施，並警告若朝韓發生無法挽回的衝突事態，其責任將完全由韓方承擔。



據朝中社2023年12月19日報導，針對美韓近期進一步加大對朝軍事威脅，朝鮮進行了“火星炮－18”型洲際彈道導彈發射訓練。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩20日在接見參加上述發射訓練的導彈部隊時表示，朝鮮對於敵人的核挑釁將毫不猶豫地實施核打擊。

