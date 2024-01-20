澳門特區政府舉行年度授勛典禮

1月19日，澳門特區行政長官賀一誠向澳門武術運動員李禕授予銀蓮花榮譽勛章。 中評社北京1月20日電／據新華社報導，澳門特區政府19日舉行2023年度勛章、獎章和獎狀頒授典禮。澳門特區行政長官賀一誠在典禮上向28名人士或實體代表頒授勛章、獎章和獎狀。



澳門武術運動員李禕獲授銀蓮花榮譽勛章，她在2023年杭州第十九屆亞運會女子長拳項目中獲得金牌。



榮譽勛章分為大蓮花榮譽勛章、金蓮花榮譽勛章及銀蓮花榮譽勛章，頒授給對澳門特區的形象、聲譽或發展有重大貢獻的人士或實體。



澳門基本法推廣協會、澳門科技大學月球與行星科學國家重點實驗室、澳門“一戶通”跨部門合作小組獲授專業功績勛章；張權破痛油中藥廠（澳門）有限公司、好利安制藥科學股份有限公司、澳門水泥廠有限公司獲授工商功績勛章；最香餅家手信有限公司獲授旅遊功績勛章；澳門理工大學機器翻譯暨人工智能應用技術教育部工程研究中心、澳門大學校長宋永華、魯彌士主教幼稚園校長Felizbina Carmelita Gomes獲授教育功績勛章；澳門美術家協會副主席劉富業獲授文化功績勛章；澳門鏡湖護理學院獲授仁愛功績勛章；第十九屆亞運會空手道男子團體型隊伍、澳門空手道運動員郭建恒、澳門武術運動員蔡飛龍獲授體育功績勛章。



功績勛章共分七種，頒授給在專業活動、工商業、旅遊業、教育事業、藝術和文化事業、社會福利和慈善事業，以及體育事業方面有傑出貢獻的人士或實體。



澳門廉政公署反貪局專案組（L組）獲授英勇獎章；菩提長者綜合服務中心、梁玉嫻、葉志靈獲授社會服務獎章。



傑出服務獎章分為英勇獎章、勞績獎章和社會服務獎章，用以表揚在執行職務、參與應對公共事件或社會服務方面有突出表現的人士或實體。



培正中學相關參賽團隊、濠江中學相關參賽團隊等8個社會團體及個人獲授功績獎狀。獎狀分為功績獎狀和榮譽獎狀，用以表揚對澳門特區的聲譽、發展或社會進步有突出貢獻而應特別受公眾尊敬和重視的人士或實體。