中評社北京1月20日電／網評：“注水”的餐廳評分該擠擠了！



來源：新華社 作者：王志艶



在某些高分餐廳頻頻“踩雷”，優質“低分”餐廳卻收穫意外驚喜，近期年輕人紛紛“勇闖3.5分餐廳”，這一波看似反向消費的潮流，令“評分注水”問題引發熱議。



點評功能的興起，本意是為給消費者提供參考，相當於是一份“消費指南”。現在，很多消費者已經習慣吃飯之前，先打開評分平台搜索篩選再做決定。排名靠前、分數更高的商家，明顯更容易獲客。



因此，為了維持高評分，不少商家沒少花心思。很多人在餐廳都有這樣的經歷，服務員頻頻以贈送餐點、優惠券等方式，“熱情”引導顧客在評分平台上打高分、寫好評。優惠當前，即便菜品一般，消費者也不大好意思拒絕。還有一些餐廳會通過探店達人、美食博主等專業運營機構去“刷好評”，成本雖高，也還有效果。



“評分注水”，背後正是高評分與高客流量深度綁定的利益邏輯驅使。



“討”來的口碑能撐得了一時，卻撐不起餐廳的“長紅”。日益引起關注的“評分注水”現象，讓消費者用餐體驗打了折扣，也破壞了公平競爭的市場環境。年輕人選擇“3.5分餐廳”是一種提醒——營銷再好、評分再高，只要品質不佳，消費者還是會用腳投票的。“注水”的評分該擠擠了！



而想要把“注水”的評分擠幹，須得平台和商家“兩頭”用力，消費者“中間”使勁。