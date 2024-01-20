﻿創科創未來　港生以筆觸燃點夢想

“第五屆全港青少年征文比賽‧創科 創未來”頒獎典禮昨日舉行，多位嘉賓和得獎同學，以及老師、家長大合照。 中評社香港1月20日電／據大公報報導，由香港大公文匯傳媒集團主辦，香港特區政府教育局作為特別支持機構的“第五屆全港青少年征文比賽.創科 創未來”頒獎典禮，昨日在興偉中心隆重舉行。本屆比賽開展以來，全港中小學生踴躍參與，共收到了來自65間中、小學校逾千名同學的參賽作品。經過激烈角逐，40位同學脫穎而出獲獎。



有得獎者表示，在創作“創科 創未來”這篇文章的過程之中，透過思考同筆觸，令她對科技創新的認知有了極大提升，對於所向往的未來，相信很快就能實現。



此次征文比賽旨在鼓勵全港青少年傳承理想信念，通過思考與筆觸，開拓傳媒視野，增強創新意識，期望提升青少年對科技創新的認知、對社會時事的參與感。與此同時，亦借活動增進香港市民對國家、民族和文化認同，在全港社會開展一場知、情、意、行相統一的愛國主義教育。



裝備自己 貢獻國家



香港大公文匯傳媒集團副總經理婁冰致辭時表示，為進一步提升香港青少年對創新科技的認知，鼓勵全港青少年今後投身創科發展，香港大公文匯傳媒集團特定本次征文比賽的主題為“創科 創未來”，希望同學們通過思考與筆觸，開拓視野，增強創新意識，增加對創科發展的認知與興趣。



婁冰提到，比賽開展以來，全港中小學生踴躍參與，共收到了來自65間中、小學校逾千名同學的參賽作品。同學們直抒胸臆，大膽暢想，從不同角度描繪了對創新科技與未來世界的觀察、設想與展望。他希望大家努力裝備自己，朝著創科的夢想啟航，將來為國家和香港的創科發展作出貢獻。



香港特區政府新聞處處長陳偉偉致辭表示，特區政府一直致力引領香港青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識，為實現中華民族偉大復興貢獻力量。香港大公文匯傳媒集團舉辦“全港青少年征文比賽”的目的，與特區政府培育青年的工作可謂不謀而合。