美“游隼”月球著陸器已在地球大氣層燒毀

中評社北京1月20日電／據新華社報導，美國航天局19日表示，美國航天機器人技術公司開發的“游隼”月球著陸器登月失敗後已按計劃返回地球，在地球大氣層燒毀，標誌其任務終結。



“游隼”月球著陸器於本月8日搭乘美國聯合發射聯盟公司研發的“火神半人馬座”火箭從佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地發射升空，原計劃2月23日在月球表面“軟著陸”。但升空後不久，“游隼”的推進系統出現故障。



此後，美航天機器人技術公司宣布“游隼”已無法實現月球“軟著陸”計劃。該公司在聽取美國航天局和太空界分析建議後，認為“游隼”受控重返地球大氣層並在大氣層中燒毀是最佳選擇。



據美航天局介紹，“游隼”於美國東部時間18日16時04分許（北京時間19日5時04分許）在南太平洋水域上空受控重返地球大氣層。



這是50多年來美國首次執行的登月探測任務，並首次由私企承擔這一任務。“游隼”攜帶了美國航天局的多種科學儀器及其他商業載荷，包括用於研究月球水和月球表面輻射的傳感器等科學儀器。航天機器人技術公司是美國航天局“月球商業運載服務計劃”下首批月球著陸器承包商之一。美航天局表示，還有多家公司將承擔未來的7次月球商業運載任務。下一次任務發射時間不早於今年2月。



美國航天局局長比爾·納爾遜表示，太空探索充滿挑戰，“游隼”任務期間收集了科學和航天數據，有助於更好準備未來的登月任務。