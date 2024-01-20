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安提瓜和巴布達總理布朗將訪華
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2024-01-20 11:51:30
中評社北京1月20日電／據外交部消息，外交部發言人毛寧宣布：
應國務院總理李強邀請，安提瓜和巴布達總理賈斯頓·布朗將於1月22日至28日對中國進行正式訪問。
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