慶祝中越建交74周年招待會在河內舉行

中評社北京1月20日電／據新華社報導，中國駐越南大使館18日在河內舉行慶祝中越建交74周年招待會。越共中央委員、政府副總理陳流光等越南黨政軍地方14名副部級以上領導及各界友好人士、在越中資機構和留學生代表等400多人出席。



中國駐越南大使熊波致辭表示，中越是山水相連、唇齒相依的好鄰居、好朋友，志同道合、命運與共的好同志、好夥伴，雙方在爭取國家獨立和民族解放的鬥爭中長期並肩戰鬥、相互支持，在探索符合本國國情的社會主義道路和各具特色的現代化道路上互學互鑒、攜手並進，共同創造經濟高速發展和社會長期穩定奇跡，共同展現社會主義制度優勢和光明前景，共同創造人類文明新形態。



熊波指出，中方願同越方以貫徹落實兩黨最高領導人戰略共識為主線，聚焦政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好，持續深化提升兩國全面戰略合作，推動各領域交往合作提質升級加速，推動中越命運共同體建設早日落地生根、開花結果。



陳流光致辭表示，越中是山水相連的友好鄰邦，兩國傳統友誼源遠流長。建交74年來，雙方並肩攜手、相互支持，為各自民族解放革命和社會主義建設事業成功作出貢獻。兩國老一輩領導人親手締造和精心培育的傳統友誼，應不斷得到繼承、維護和發揚。越南始終將發展對華關係視為客觀要求、戰略選擇和頭等優先，堅定奉行一個中國政策，支持中國發展壯大並在國際社會扮演日益重要角色。



陳流光指出，在當前國際地區形勢複雜演變背景下，越方願同中方一道，賡續兩國傳統友誼，貫徹高層重要共識，推動越中構建具有戰略意義的命運共同體不斷走深走實，為兩國人民帶來實實在在的利益，為人類和平與進步事業作出更大貢獻。



招待會氣氛友好熱烈，來賓紛紛對中越各領域交流合作進展表示祝賀，祝願兩國友誼世代相傳、萬古長青。