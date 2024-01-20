日本小型探測器實現登月但出故障

中評社北京1月20日電／據新華社報導，日本小型登月探測器SLIM20日凌晨在月球表面著陸，但太陽能電池出現故障，無法發電。



日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的直播畫面顯示，東京時間20日零時（北京時間19日23時）左右，繞月軌道上的探測器開始執行降落任務。約20分鐘後，畫面顯示探測器完成垂直下降，進入著陸模式。



在凌晨2時許開始的記者會上，JAXA理事長山川宏說，確認SLIM於東京時間20日零時20分（北京時間19日23時20分）在月球表面著陸。JAXA宇宙科學研究所所長國中均隨後表示，探測器著陸後能正常和地面通信，也能正確接收地面的指令並且有所反應，但太陽能電池不能發電，探測器依靠搭載的電池運行。不過，搭載的電池只能持續幾個小時，他們將優先讓探測器將著陸時獲得的數據傳回地球。另外，還需要一段時間才能判斷SLIM是否實現誤差100米以內的精準著陸。



SLIM預定的著陸點位於月球赤道南側一處小型環形山附近。本次探測器登月的主要任務是驗證精準著陸技術，以應用於將來的月球探測任務，以及比月球著陸條件更嚴苛的行星探測任務。



SLIM沒有攜帶月球車，但攜帶了一個超小型變形機器人，可在月面移動拍攝。據國中均介紹，這個變形機器人和另一個小型探測儀已確認成功從SLIM探測器分離。



SLIM原計劃登月成功後使用其搭載的光譜相機分析來自月幔的岩石組成成分，借此探索月球的起源。但國中均表示，相機只能在有電的情況下工作。



SLIM的長寬高分別約為2.7米、1.7米和2.4米，不含推進劑的質量約為200千克。它於2023年9月7日發射升空，是日本第三個挑戰登月的探測器。此前，JAXA的日本首個登月探測器因未能與地面建立通信而放棄實施登月探測任務，日本民間企業“i太空公司”的月球著陸器則因偏離著陸地點而墜毀在月球表面。