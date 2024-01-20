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習近平主席特使將出席利比裡亞總統就職典禮
http://www.CRNTT.com   2024-01-20 11:50:13


　　中評社北京1月20日電／據外交部消息，外交部發言人毛寧宣布：

　　應利比裡亞政府邀請，國家主席習近平特使、全國政協副主席巴特爾將於1月22日出席在利比裡亞首都蒙羅維亞舉行的博阿凱總統就職典禮。

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