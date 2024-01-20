中評社北京1月20日電／據新華社報導，紐約股市三大股指19日上漲。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲395.19點，收於37863.80點，漲幅為1.05%；標準普爾500種股票指數上漲58.87點，收於4839.81點，漲幅為1.23%；納斯達克綜合指數上漲255.32點，收於15310.97點，漲幅為1.70%。



板塊方面，標普500指數十一大板塊九漲二跌。科技板塊和金融板塊分別以2.35%和1.64%的漲幅領漲，必需消費品板塊和公用事業板塊分別下跌0.33%和0.12%。