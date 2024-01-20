中評社北京1月20日電／據新華社報導，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2月黃金期價19日上漲7.7美元，收於每盎司2029.3美元，漲幅為0.38%。



市場分析人士認為，美元指數下跌是當天金價上漲的主要原因。



當天，3月交割的白銀期貨價格下跌9.6美分，收於每盎司22.711美元，跌幅為0.42%；4月交割的白金期貨價格下跌5美元，收於每盎司907美元，跌幅為0.55%。