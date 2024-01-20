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芝加哥農產品期價19日漲跌不一
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2024-01-20 11:56:20
中評社北京1月20日電／據新華社報導，芝加哥期貨交易所玉米、小麥和大豆期價19日漲跌不一。
當天，芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的3月合約收於每蒲式耳4.455美元，比前一交易日上漲1.5美分，漲幅為0.34%；小麥3月合約收於每蒲式耳5.9325美元，比前一交易日上漲7.75美分，漲幅為1.32%；大豆3月合約收於每蒲式耳12.1325美元，比前一交易日下跌0.25美分，跌幅為0.02%。
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