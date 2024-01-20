達沃斯的“特朗普衝擊”

中評社北京1月20日電／據新華社報導，在今年的世界經濟論壇年會上，不少與會者表達了對當今世界諸多嚴峻風險和挑戰的擔憂。在論壇開幕前，從大西洋彼岸傳來消息：美國前總統唐納德·特朗普贏得2024年總統選舉共和黨首場初選。



國際金融協會主席蒂姆·亞當斯告訴美國消費者新聞與商業頻道記者：“我今天走在達沃斯的路上，碰到的每一個問題都是‘他要回來了嗎’。”



雖然特朗普本人遠隔重洋，但關於他的討論充斥著這個瑞士小鎮。美國政治風險咨詢公司歐亞集團總裁伊恩·布雷默說，大家都在談論有關特朗普的話題，“你會看到每一位歐洲領導人無疑都感到極度恐慌”。



2018年，特朗普首次以美國總統身份參加這一主張全球化的論壇時，大力推銷其“美國優先”及單邊主義貿易理念，被不少與會者認為是世界面臨的“新風險”。



美國《政治報》網站日前以《特朗普的“幽靈”籠罩達沃斯》為題刊文指出，達沃斯論壇的不少與會者擔憂，如果再度入主白宮，特朗普可能會更加反對全球化。



路透社“熱點透視”網站專欄作家彼得·拉森撰文指出，世界經濟論壇希望通過本次年會探尋重振全球貿易的出路，但如果特朗普當選並如他宣稱的那樣採取加征關稅的政策，那麼“所有出路都會被堵死”。此外，他還指出，考慮到特朗普執政時期美國退出《巴黎協定》，應對氣候變化的全球努力可能將再次受阻。而應對氣候變化，也是近年來達沃斯論壇的主要議題之一。



部分跨國企業已經未雨綢繆。日本飲料製造商三得利總裁兼首席執行官新浪剛史說：“考慮到特朗普先前執政時發生的事情……我們不得不預計貿易問題將非常嚴重。”他表示，三得利正為其在美國的業務分配更多資源，以便能夠保護自己免受貿易爭端影響。

