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何立峰會見中美金融工作組美方代表團
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2024-01-20 11:55:30
中評社北京1月20日電／據新華社報導，國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰19日在京會見中美金融工作組美方代表團。他指出，中方願同美方一道，落實好兩國元首舊金山會晤重要共識，推動兩國關係朝著健康、穩定、可持續方向發展。雙方應繼續用好金融工作組機制，不斷積累成果，鞏固發展金融領域合作勢頭。
中美金融工作組是為落實兩國元首巴厘島會晤重要共識、在中美經貿雙方牽頭人指導下建立的兩國金融交流機制。美方代表團此次訪華是出席中美金融工作組第三次會議。
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