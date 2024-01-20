駐孟加拉國大使姚文會見孟外交記者協會代表

（图片来源:外交部网） 中評社北京1月20日電／據駐孟加拉國大使館消息，2024年1月18日，駐孟加拉國大使姚文會見孟加拉國外交記者協會會長哈希布、秘書長阿普及協會2024年執行委員會全體委員。



姚大使祝賀新一屆執委會當選履新，讚賞協會為促進中孟關係和民心相通所作貢獻，鼓勵協會加強與在孟中資企業和中國媒體聯繫，同中方一道講好中孟合作故事。



雙方還就當前國際和地區局勢、中孟關係、高質量共建“一帶一路”、媒體合作等深入交換意見。