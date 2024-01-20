春運進出京客流總量預計近5000萬人次！

中評社北京1月20日電／據北京日報報導，記者從市交通委獲悉，1月19日，北京市召開2024年春運工作動員大會，對春運工作進行全面部署。2024年春運從2024年1月26日（臘月十六）開始至3月5日（正月二十五）結束，共計40天。今年春運期間，預計城際、市內交通量和客運量較上年同期將大幅增長。據預測，鐵路、民航、省際客運進出京總量4988萬人次，日均125萬人次，較2023年上升55%，較2019年上升12%。高峰出現在2月17日（農曆正月初八），進出京157萬人次。



地面公交預計日均客運量495萬人次，較2023年上升18%，較2019年下降33%。軌道交通預計日均客運量805萬人次，較2023年上升20%，較2019年下降11%。高速公路日均交通量205萬輛次，較2023年上升5%，較2019年上升12%。



按照往年慣例，春運客流以探親流、務工流、學生流、旅遊流為主。據預測，今年春運出行呈現節前客流相對平穩、節後相對集中特徵。學生流、務工流呈現分批、錯峰特徵。探親流仍是春運客流的主體，預計在春節假期前開始陸續出京，節後集中返京。旅遊流方面，預計春節8天小長假進出京旅遊流進一步恢復。



總體上，春運前期學生、務工流和探親、旅遊流叠加不明顯，春節前一周出京客流明顯增多，春運後期將叠加形成高峰，預計正月初七（2月16日）、正月十五（2月24日）後會迎來兩個返京高峰。春節假期8天，客流高峰可能有所削減，錯峰出行成為新趨勢，預計春運高峰日客流將不會超過2023年“五一”、中秋國慶假期峰值。



高峰時期，“七站兩場”周邊、進出京主要高速公路交通壓力將會加大；其中，預計北京南站高峰日客流達39萬人次，節後正月初六至初八（2月15日至17日）持續高位運行；北京朝陽站高峰日客流達12萬人次，目前未開通地鐵，主要靠公交車、網約車、出租車、小汽車接駁，周邊易發生交通擁堵。節日期間，全市將舉辦廟會游園、冰雪主題活動等多項文化活動，屆時周邊將易出現短時交通壓力集中的情況。



（來源：北京日報客戶端）